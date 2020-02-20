



В Китае появился первый полицейский робот - 20.02.2017 14:48

Первый робот-полицейский Китая приступил к выполнению своих обязанностей. Подвижное устройство имеет высоту, соответствующую среднему росту человека. Внешний вид робота оцениваетмя как приветливый. Корпус робота-полицейского выполнен в черном и белом цветах.

Перемещается так называемый робокоп на специальных колесах. Благодаря использованию разнообразных датчиков робот обладает способность распознавать лица людей, сканирует их. Также устройство может отвечать на вопросы, предупреждать людей о риске пожара - последнее возможно благодаря специальным датчикам температуры воздуха.

В течение недели предполагается использование робота-полицейского в тестовом режиме. Если он покажет себя с хорошей стороны, устройство будет переведено на штатную работу. Таких роботов предлагается использовать для дежурств в темное время суток - они должны работать автономно. Не стоит исключать, что устройства могут прийти на смену настоящим полицейским.

В Китае не впервые используются роботы на службе в полиции. К примеру, в аэропорту Шэньчжэнь в сентябре 2016 года начала работать подобный робот. Он может распознавать лица с помощью различных камер. Робот делает фото, котоыре потом переадресовывает службе безопасности аэропорта.

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