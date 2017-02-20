



Первоклассники в Черновцах ушли на каникулы - 20.02.2017 14:32

В общеобразовательных заведениях Черновцов сегодня стартовали дополнительные каникулы.

Как сообщается, каникулы с 20 по 24 февраля действуют только для учеников первых классов.

Отметим, что дополнительные каникулу проводятся в соответствии с Законом Украины "Об общем среднем образовании", а также с целью государственных санитарных правил и норм.

Дополнительные каникулы на неделю необходимы для предупреждения у детей в возрасте 6 лет переутомления, а также для их дальнейшего эффективного обучения и воспитания.

Платиновая Буковина, Черновцы

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