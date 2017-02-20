



Потери ВСУ в зоне АТО по состоянию на 20 02 2017 - 20.02.2017 14:09

В течение прошедших суток на территории Донбасса погиб один участник антитеррористической операции. Также сообщается о ранении еще одного украинского военного. Информацию об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Спикер Минобороны отметил, что кроме того, бул подтвержден факт смерти пропавшего без вести военного. Военнослужащий пропал еще 18 февраля. По словам Мотузяника, все потери приходятся на Авдеевку.

Кроме того, тяжело раненый 16 февраля в Зайцево украинский военный скончался 19 февраля в одном из госпиталей в тылу.

Стоит отметить, что в районе Авдеевки боевые действия длились более 10 часов. На рассвете и во второй половине для на Донецком направлении террористы вели наиболее мощные обстрелы. Относительное затишье воцарилось на передовой после 19:00. После использования тяжелого вооружения имели место редкие случаи стрельбы, боевики преимущественно использовали снайперские винтовки.

Террористы продолжают интенсивно обстреливать из минометов позиции сил АТО под Горловкой, в райое Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге. В то же время, интенсивность обстрелов здесь гораздо ниже, чем в Авдеевке.

Режим тишины на Луганском направлении нарушался в Валуйском и Новоалександровке. На Мариупольском направлении террористы вели обстрелы в районе населенных пунктов Лебединское и Новотроицкое.

Платиновая Буковина

Всі новини