



В Черновцах на улице Московской Олимпиады взорвался газ 20 02 2017 - 20.02.2017 11:42

На улице Московской Олимпиады в Черновцах в понедельник, 20 февраля, произошел взрыв природного газа.



О происшествии в своем Facebook написал начальник инспекции по благоустройству Сергей Обшанский.

По его словам, авария произошла в районе областного музея архитектуры и быта (музея под открытым небом). На место осуществлялись работы предприятия Черновцыгаз, в результате чего произошел взрыв сети среднего давления.

На место оперативно прибыли спасатели, а также представители других спецслужб.

Платиновая Буковина, Черновцы

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