На Буковине вырос уровень безработицы- 20.02.2017 11:22
По состоянию на конец января 2017 года в Черновицкой области за месяц на 9,2% увеличился уровень безработицы. Таким образом, этот показатель составил 8,7 тысяч человек. Информацию об этом сообщают в Главном управлении статистики в Черновицкой области.
За январь уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на конец месяца составил 1,5% от количества населения работоспособного возраста.
На конец января количество свободных вакансий, заявленных буковинскими предприятиям, организациями, ФЛП, учреждениями в Государственной службе занятости, составило 739 единиц. По сравнению с предыдущим месяцем количетсво свободных рабочих мест возрасло на 2,4%.
По состоянию на конец января нагрузка зарегистрированных безработных на один вакантный пост составило 12 человек. В конце декабря этот показатель составлял 11 кандидатур на одно рабочее место.
Стоит отметить также, что на 1,7% в прошлом месяце уменьшился средний размер пособия по безработице. Размер помощи в среднем составил 1704,6 гривен, что ниже почти в два раза (1,9 раза) уровня минимальной зарплаты, которая составляет с 1 января 2017 года 3200 гривен.
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