



Похудеть поможет расположение продуктов в холодильнике - 20.02.2017 11:10

Группа норвежских ученых провела исследование и выяснила, что на вес человека оказывает существенное влияние размещение продуктов в холодильнике.

Исследование доказало тот факт, что человек чаще всего выбирает для себя тот продукт, который в холодильнике находится на самом видном месте, то есть, в первую очередь бросается в глаза. Именно по этой причине тем людям, которые намерены сбросить вес и начать правильно питаться, в холодильнике стоит навести порядок и грамотно расставить продукты.

Для "вредной" пищи лучшим вариантом размещения является непрозрачная упаковка, а также расположение в боковых полках, например, в дверце. То, что представляет для здоровья наибольшую пользу, стоит размещать на первой и второй полке посредине. Так, полезные продукты питания будут первыми бросаться в глаза, потому, вероятнее всего, именно их человек будет выбирать для трапезы.

В рамках испытания добровольцы размещали продукты в холодильнике в соответствии с указанным способом. По сравнению с теми, кто привык располагать блюда и продукты питания на полках холодильника случайным образом, участники испытания из первой группы смогли в среднем похудеть сбросить от 5 до 7 килограмм.

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