



В Ченовцах до 20 февраля отключать свет не планируютр - 17.02.2017 17:12

Представители энергокомпании Черновцыоблэнерго отмечают, что отключений электричества в Черновцах в ближайшие несколько дней не будет. Представители компании отметили, что сообщения об отключения электричества должны поступить в течение трех дней из Киева.

Пока что из Кабинета министров не поступало таких сообщений, поэтому в Черновцах не планируется до 20 отключать электричество.

Отметим, украинское правительство 15 февраля приняло решение о введении в энергетической системе Украины чрезвычайного положения. Согласно распоряжению Кабмина №103, чрезвычайное положение в энергетике продлится до 18 марта.

Для экономии электроэнергии предусматривается использование графиков почасового отключения конечным потребителям электроэнергии. Также в распоряжении говорится о регулярном техническом осмотре энергоблоков АЭС в выходные дни. Таким образом планируется снизить нагрузку на энергоблоки. Данные мероприятия вызваны экономией запасов антрацитового угля - от 300 до 350 тысяч тонн топлива.

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