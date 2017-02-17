



На медали Олимпиады-2020 будут собирать старые телефоны - 17.02.2017 16:37

Медали Олимпийских игр 2020 года планируется изготовить из деталей от старых телефонов. Организаторы сообщают, что в общей сложности предполагается собрать примерно 8 тонн металла из деталей от старых телефонов.

Соответствующую информацию разместили на официальном сайте оргкомитета Олимпийских игр 2020.

Начиная с апреля, все желающие смогут принести устаревшие гаджеты и пожертвовать их как материал для изготовления медалей. Специальные ящики будут установлены в салонах связи, а также в рабочих офисах.

Детали внутри телефонов могут быть изготовлены из драгоценных металлов. Их планируется излекать из устаревших моделей телефонов и переплавлять в медали. В общей сложности предполагается изготовить из такого сырья 5 тысяч олимпийских медалей.

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