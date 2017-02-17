Второй волны гриппа 2017 на Буковине не будет- 17.02.2017 16:11
Как сообщил заведующий отделения госучреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Юрий Падудару, на Буковине за 6 неделю текущего года зафиксирован рост на 15% заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом, показатели заболеваемости все еще высокие.
В больницах области на госпитализации находится около 150 человек. В Украине, как прогнозируют в центре гриппа Министерства здравоохранения Украины, уже через неделю может стартовать 2 волна гриппа.
Падурару отметил, что заболеваемость растет с началом учебного процесса во втором семестре. По всей Украине прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В то же время, на Буковине не стоит ожидать второй волны заболеваемости. В Черновицкой области эпидемиологические пороги не превышаются.
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