



Второй волны гриппа 2017 на Буковине не будет - 17.02.2017 16:11

Как сообщил заведующий отделения госучреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" Юрий Падудару, на Буковине за 6 неделю текущего года зафиксирован рост на 15% заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. При этом, показатели заболеваемости все еще высокие.

В больницах области на госпитализации находится около 150 человек. В Украине, как прогнозируют в центре гриппа Министерства здравоохранения Украины, уже через неделю может стартовать 2 волна гриппа.

Падурару отметил, что заболеваемость растет с началом учебного процесса во втором семестре. По всей Украине прогнозируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В то же время, на Буковине не стоит ожидать второй волны заболеваемости. В Черновицкой области эпидемиологические пороги не превышаются.

Платиновая Буковина, Черновцы

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