



В Финляндии с 1 марта разрешены однополые браки - 17.02.2017 15:50

Гражданская инициатива, требующая отмены закона об однополых браках в Финляндии, была отклонена финским парламентом. Отметим, что за соответствующую петицию свои голоса отдали только 48 депутатов, а против нее высказалось большинство - 120 депутатов.

Лидер партии "Зеленый союз" Вилли Нийнисте в своем Твиттере отметил, что теперь в стране однополые браки разрешены на 100%.

Отметим, что в Финляндии в 2014 году был утвержден закон, согласно которому в стране становятся законными однополые браки. Данный закон вступает в силу 1 марта. Пока что пары одного пола не могут официально заключать брак, однако им разрешено вступать в так называемое "зарегистрированное партнерство".

Так, Финляндия является одной из 12 стран Европы, где разрешены браки между супругами одного пола. Для отмены соответствующего закона была зарегистирована петиция, которая собрала 50 тысяч подписей. За отмену выступали партии "Христианские демократы" и "Настоящие финны". Против отмены высказались партии "Зеленый союз", "Левый союз", "Социал-демократическая партия", "Шведская народная партия", а также Национальная коалиционная партия.

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