



На объездной дороге в Черновцах ДТП с участием полиции - 17.02.2017 15:35

Примерно в 12:00 в пятницу, 17 февраля, Черновцах на объездной дороге в сторону Коровии произошла дорожная авария.

Как проинформировали свидетели с места происшествия, одним из участников аварии стала полицейская машина.

Представители пресс-службы черновицкой патрульной полиции сообщили, что авто полицейских осуществляло маневр разворота, при этом, были включены проблесковые маячки. Ехавший в это время по дороге грузовой автомобиль врезался в служебное авто полиции, поскольку водитель фуры не успел среагировать.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Машина патрульных полицейских получила некоторые механические повреждения. Полиция составила административный протокол на водителя грузовика. К слову, предварительная информация свидетельствует о том, что на момент ДТП водитель был трезв.

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