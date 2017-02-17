На объездной дороге в Черновцах ДТП с участием полиции- 17.02.2017 15:35
Примерно в 12:00 в пятницу, 17 февраля, Черновцах на объездной дороге в сторону Коровии произошла дорожная авария.
Как проинформировали свидетели с места происшествия, одним из участников аварии стала полицейская машина.
Представители пресс-службы черновицкой патрульной полиции сообщили, что авто полицейских осуществляло маневр разворота, при этом, были включены проблесковые маячки. Ехавший в это время по дороге грузовой автомобиль врезался в служебное авто полиции, поскольку водитель фуры не успел среагировать.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Машина патрульных полицейских получила некоторые механические повреждения. Полиция составила административный протокол на водителя грузовика. К слову, предварительная информация свидетельствует о том, что на момент ДТП водитель был трезв.
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