



72-летний китаец решил сменить пол - 17.02.2017 15:15

В Китае на операцию по смене пола решился довольно пожилой человек - 72-летний Синь Юэ, пенсионер, который намерен преобразиться и стать женщиной.

Сообщается, что операция прошла в китайской провинции Гуандун в городе Хуэйчжоу в прошлую среду, 16 февраля. Юэ после операции признался, что теперь его мечта сбылась, и теперь он стал женщиной.

Предварительно перед операцией пациенту необходимо было ответить на более чем тысячу вопросов. Также необходимо было пройти множество различных тестов. Отмечается, что оперативное вмешательство предусматривало вагинопластику, а также внедрение грудных имплантов.

Синь Юэ прожил около 50 лет со своей супругой Лэн Жуй, и в решении сменить пол женщина оказала полную поддержку. Лэн Жуй отмечает, что отношения в паре с Юэ напоминают сестринские, и за долгие годы супружеской жизни ее муж стал самой близкой подругой. У пары есть дочь, которая проживает на данный момент за рубежом.

Помимо Юэ, в семье было еще двое сыновей. Однако родители очень хотели иметь дочь. Одного из сыновей они нередко наряжали как девочку. Ребенка заставляли заниматься рукоделием, а в качестве игрушек покупали кукол.

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