



Как правильное есть здоровые продукты - 17.02.2017 14:32

Употреблять в пищу здоровые продукты можно по-разному, и очень важно правильно их готовить. Ведь неправильная термическая обработка может сделать лучшие продукты абсолютно бесполезными для нашего здоровья. Причем, такие ошибки делает, скорее всего, каждый из нас.

Капуста брокколи считается одним из самых полезных продуктов. В основном мы подаем ее к столу в вареном или тушеном виде. Однако в таком случае продукт теряет свои основные полезные свойства. Потому чтобы получить от брокколи максимум пользы, старайтесь есть ее сырой либо же готовьте на пару.

Льняное семя лучше всего употреблять пищу, предварительно перемолов его в порошок. Не менее полезно также масло из льняного семени. Так мы получаем из этого продукта максимум содержащихся в нем антиоксидантов, омега-3 жирных кислот и клетчатки. При этом употреблять семя льна как добавку к кашам и салатам не будет уместно, поскольку такая добавка будет очень плохо усваиваться.

Чеснок мы зачастую используем как добавку в некоторые блюда, причем, сразу чистим и приправляем пищу. Однако максимально польза чеснока раскрывается в том случае, если ее раздавить и оставить отдохнуть на 10 минут. После уже можно смело добавлять его в нужніе вам блюда.

Спаржа относится к самім диетическим продуктам. Оптимально готовить ее на пару. На сковороде также спаржу можно жарить, но очень быстро, так как хрустящая корочка на ней образуется достаточно быстро.

Бобовые и крупы имеют массу антиоксидантов в своей оболочке. Однако присутствующие в жтих продуктах витамины конфликтуют с ними и не особенно хорошо усваиваются. Потому перед приготовлением рекомендуется замачивать бобы и крупы на некоторое время.

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