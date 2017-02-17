



На Закарпатье - значительный уровень лавинной опасности - 17.02.2017 13:40

На Закарпатье с 17 по 19 февраля в горах имеется высокая лавинная опасность, о чем сообщают украинские синоптики.

В прес-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечается, что по причине потепления возможно повышение лавинной опасности, потому людей просят по возможности отказаться от походов в горы, чтобы уберечься от опасности.

В особенности, больше всего опасность создается на востоке закарпатской области в горах. Там прогнозируется значительная лавинная опасность - угроза 3 уровня.

В связи с этим спасатели обращаются к туристам не выходить в горы по возможности в ближайшие несколько дней. Стоит отметить, что недавно из-за схода лавины во французских Альпах под толщей снега оказалась группа лыжников вместе с проводником, несколько человек погибли. Ранее, в январе на итальянском курорте Пескара лавина сошла на отель.

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