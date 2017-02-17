



На мариупольском направлении убиты трое военных - 17.02.2017 13:22

В течение прошедших суток боевики осуществляли обстрелы по позициям сил АТО. В результате на Мариупольском направлении 10 военных в результате обстрелов были ранены, трое погибли.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. Военные погибли в таких населенных пунктах, как Водяное, Авдеевка и Зайцево. Что касается раненных, то все пострадавшие - в Авдеевке.

Согласно информации пресс-штаба антитеррористической операции, за сутки с 16 на 17 февраля было зафиксировано 66 обстрелов позиций АТО.

Отмечается, что российско-террористические формирования разместили военную технику в районе Горловки и Донецка.

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