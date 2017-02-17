Когда празднуется Масленица 2017

- 17.02.2017 11:46
Когда празднуется Масленица 2017

Масленица в 2017 году продлится с 20 по 26 февраля. Праздник Масленицы сопровождается не только приготовлением сытных и вкусных блинов с различными начинками, но и интересными традициями.

Традиции ходить друг к другу в гости, а также устраивать народные гуляния сохранились и по сегодняшний день. 

Понедельник на масленицу называется встречей, когда невестка возвращалась в родительский дом и помогала накрыть праздничный стол с горой блинов. Вечером на посиделки собирались сваты, котоыре обсуждали план масленичных празднований на неделю. В этот же день было принято наряжать чучело масленицы, возить его по улицам на санях.

Во вторник устраивались смотрины незамужних девушек, проходило засылание сватов. Молодежь отправлялась кататься на санях, устраивались конкурсы на поедание блинов.

Лакомка - такое название носит среда на масленичной неделе, когда тещи ждали в гости на блины своих зятьев.

Основное празднование на масленицу начиналось в четверг, ведь не зря этот день принято называть разгулом. Молодежь отправлялась на кулачные бои и битвы снежками, утраивались катания на санях, строились ледовые городки и организовывались другие развлечения.

Тещи отправлялись в гости к дочерям и зятьям в гости на блины в пятницу, и потому этот день называется тещиным вечерком. Считалось, что именно хозяйке дома необходимо накрывать праздничный стол. Аналогичный вечер, но стол уже накрывала невестка, устраивался в субботу - речь идет о золовкиных посиделках, когда в гости к семье приходили родственники мужа. В этот день было принято не только лакомиться блинами, но и дарить подарки.

Прощенное воскресенье - завершающий день масленичных празднований. В этот день принято ходить на кладбище и поминать умерших родственников. У близких просят прощение и прощают друг другу старые обиды, чтобы с чистой душой вступить в Великий пост. Традиция сжигания чучела масленицы в вечер воскресенья, которая знаменует уход зимы и начало весны, нередко имеет место и в наши дни.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: масленица 2017, традиции на масленицу

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