



На поиск новой команды Евровидения-2017 ушло 72 часа - 17.02.2017 10:19

После ухода в отставку прежней команды по подготовке и организации Евровидения-2017 в Украине новый состав набрали за 72 часа. С соответствующим заявлением выступил Павел Грицак, заместитель главы НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) в четверг, 16 февраля.

Отметим, что после назначения нового руководства работа команды организаторов была заблокирована примерно на два месяца.

По словам Грицака, новую команду удалось найти оперативно - за 72 часа, поскольку пришлось искать замену людям из коммерческой и ивент-команды, зачади которых не связаны с подготовкой и проведением телевизионного шоу. Также местные и государственные власти оказали в данном вопросе значительную поддержку.

Напомним, что прежнюю команду работников Национальной телерадиокомпании Украины, которые занимались подготовкой Евровидения-2017, лишили полномочий. Об этом было заявлено 13 февраля. Антикоррупционная прокуратура Украины призвала работников, подавших в отставку, рассказать о злоупотреблениях, которые имели место во время подготовки междугнародного конкурса. Члены команды отметили, что на два месяца были задержаны работы по подготовке в связи с назначением новых руководящих лиц и сопутствующих этому мероприятий. Они предпринимали попытки выйти на переговоры с руоковдством Госкомтелерадио, НТКУ, а также членами правительства, однако результата не последовало.

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