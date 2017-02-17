



За преступления на Майдане посадили только одного человека - 17.02.2017 09:52

После Революции Достоинства в Украине прошло уже почти три года. Как заявил глава департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, только один человек оказался в тюрьме за совершенные против активистов Майдана преступления.

Горбатюк подчеркнул, что только однин из 35 приговоров был озвучен как реальная мера наказания. Речь идет об одном из так называемых "титушек". В целом, начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что расследования длятся в отношении 351 лица.

При этом, 48 чиновников числятся как подозреваемые в совершении преступлений против активистов.

На настоящий момент отмечается, что на судебных рассмотрениях находятся 220 обвинительных актов по поводу Майдана.

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