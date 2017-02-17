



На Головной - затор из-за аварии - 17.02.2017 09:25

В пятницу утром в Черновцах в районе таксопарка на улице Головной произошла дорожная авария, что привело к транспортному коллапсу.

Как сообщают очевидцы, движение заблокировано в обе стороны - на участке от стадиона "Буковина" до перекрестка Головной-проспекта Независимости образовалась длинная проблка.

Предварительно сообщается, что затор на улице Головной спровоцировало ДТП - в аварии столкнулось три автомобиля. Они находятся на проезжей части, в результате чего проезд оказался невозмоным.

О пострадавших в результате ДТП пока не сообщается. Подробности - вскоре на нашем сайте.

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