На Головной - затор из-за аварии- 17.02.2017 09:25
В пятницу утром в Черновцах в районе таксопарка на улице Головной произошла дорожная авария, что привело к транспортному коллапсу.
Как сообщают очевидцы, движение заблокировано в обе стороны - на участке от стадиона "Буковина" до перекрестка Головной-проспекта Независимости образовалась длинная проблка.
Предварительно сообщается, что затор на улице Головной спровоцировало ДТП - в аварии столкнулось три автомобиля. Они находятся на проезжей части, в результате чего проезд оказался невозмоным.
О пострадавших в результате ДТП пока не сообщается. Подробности - вскоре на нашем сайте.
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