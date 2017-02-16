Внутри старого телевизора нашли 100 тыс долларов

- 16.02.2017 17:33
Внутри старого телевизора нашли 100 тыс долларов

В канадской провинции Онтарио на заводе по переработке внутри старого телевизора была обнаружена весьма ценная находка. Рабочие увидели внутри корпуса телевизора наличные ан сумму более 100 тысяч долларов.

Внутри телевизора обнаружилось четыре пачки из купюр номиналом 50 долларов. Однако деньги - это не единственное, что оказалось внутри устройства. Там же лежали некоторые документы, которые помогли полиции найти владельца старенького телевизора и ценностей внутри.

В полиции сообщили, что импровизированная копилка из телевизора принадлежала 68-летнему мужчине. Как стало известно, он копил деньги, чтобы оставить наследство своим детям. Этот самый телевизор мужчина отдал своему другу примерно 30 лет назад, совершенно забыв, что внутри были были документы и сбережения. Судя по всему телевизор пришел в негодность, и приятель решил отправить его на переработку.

Правоохранители вернули старому владельцу документы вместе с деньгами, чем весьма обрадовали мужчину. В полиции надеются, что отныне канадец решит доверять свои сбережения банкам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: доллары внутри телевизора, документы и деньги в старом телевизоре

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