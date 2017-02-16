



В Украине за месяц выросла безработица - 16.02.2017 16:19

В Украине увеличился уровень безработицы, о чем свидетельствуют статистические данные за январь 2017 года.

На сайте Государственной службы статистики Украины была опубликована информация о том, что уровень безработицы в первом месяце текущего года незначительно, но увеличился - на 0,1%, и сейчас составляет 1,6%.

Госстат сообщает, что по состоянию на 1 января 2017 года в Украине числилось 390,8 тысяч безработных. Их количество по состоянию на 1 февраля 2017 года составило 429 тысяч человек. Иными словами, без работы в Украине всего за месяц осталось более 40 тысяч граждан.

Примечательно, что Национальный банк Украины ранее давал прогноз о том, что в связи с повышением минимальной заработной платы в Украине возникнет проблема с массовыми увольнениями. Однако данную информацию через некоторое время опровергли.

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