Пентагон: Причин для военного сотрудничества РФ и США нет

- 16.02.2017 15:52
Пентагон: Причин для военного сотрудничества РФ и США нет

По словам Джеймса Мэттиса, который является министром обороны США, для военного сотрудничества с Россией сейчас нет никаких условий. Глава Пентагона считает, что сотрудничество возможно только в политическом аспекте. По его мнению, лидеры США и России попытаются найти общий язык.

Примечательно, что ранее Мэттис утверждал, что переговоры с РФ необходимо вести с позиции силы.

Отметим, что Мэттис также заявлял о том, что Америка должна продемонстрировать готовность противостояния с РФ в тех областях, которые не предусматривают сотрудничество между странами. Такое заявление американский военный сделал во время слушаний по поводу утверждения его кандидатуры на пост главы Минобороны США. Кроме того, Мттис полагает, что со времен Второй мировой войны РФ наравне с ИГИЛ и КНДР представляет главную угрозу для США и мирового порядка в целом.

Стоит подчеркнуть, что о дальнейшей политике президента США Дональда Трампа в отношении России стало известно 14 февраля. Именно в этот день Вашингтон обнародовал заявление Трампа касаемо его планов и предположением. В частности, президент США надеется на деэскалацию в Украине, а также возвращение Крыма. Шон Спайс, который занимает пост пресс-секретаря Белого дома, заявил, что позиция Трампа в отношении РФ является достаточно жесткой.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Джеймс Мэттис, военное сотрудничество США с РФ, Пентагон о России

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