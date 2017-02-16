



Австрия выделит на буковинские общины 250 тыс евро - 16.02.2017 15:24

Программа развития Организации объединенных наций в Украине и Агентство развития Австрии выделит средства на развитие и поддержку сельских территорий.

В целом, европейские средства будут выделены для Черновицкой и Одесской области в размере полумиллиона евро.

Так, Меморандум о сотрудничестве было подписано руководством Черновицкой областной государственной администрации, атташе посольства Австрийской республики в Украине и представителем ООН в помещении Черновицкого облсовета в четверг, 16 февраля.

Так, Буковине планируется выделить 250 тысяч евро, которые планируется направить на проекты по поддержке местных общин, развитию энрегоэффективности и улучшению работы учебных заведений.

Платиновая Буковина, Черновцы

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