



Годовалая черкащанка поднялась на Говерлу - 16.02.2017 14:26

Супруги Полежайко из Черкасс - Елена и Вячеслав - давно увлекаются альпинизмом. На этот раз они решили подняться на самую высшую точку Украины - на Говерлу. Однако на этот раз восхождение отличается от других, поскольку пара взяла с собой годовалую дочь Викторию.



Мама юной альпинистки рассказывает - дочь ездила с ними в походы буквально с первых месяцев после рождения, потому сомнений по поводу восхождения на высоту порядка 2 тысяч метров вместе с малышкой не возникало. Как и предполагалось, девочка замечательно перенесла подъем на Говерлу. Елена отметила, что для покорения вершины было решено выбрать более простой, но вместе с тем и более длинный маршрут. Кроме альпинистского снаряжения с собой пришлось взять также и детские вещи, в особенности, игрушки и подгузники.

Родители сообщили, что девочка благополучно проспала первую половину пути. Она была очень рада увидеть снег, принялась в нем играть и даже ела его.

Для маленькой Виктории Говерла стала первой покоронной вершиной, и родители уверены, что она уж точно не станет последней. Отныне в каждый свой альпинистский поход родители намерены брать с собой малышку.

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