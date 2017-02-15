



В Порубном у иностранца обнаружили грибы и марихуану - 16.02.2017 13:16

На украинско-румчнской границе в КПП "Порубное" сотрудники Черновицкого погранотряда задержали совместно с сотрудниками ГФС гражданина другой страны, который предпринятл попытку пересечь границу с наркотическими веществами.

Гражданин Латвии направлялся из Румынии в Украину и пересекал границк пешком. Во время осуществления пограничного контроля сработала натренированная на поиск наркотиков служебная собака Аза.

Был проведен углубленный осмотр личных вещей латвийца, в результате чего была обнаружена упаковка с веществом растительного происхождения, предположительно, с марихуаной. Также в упаковке присутствовали сушеные грибы. Иностранец отметил, что грибы - галюциногенные.

Теперь 30-летнему латвийцу предстоит общение с представителями правоохранительных органов и пояснение, почему он пересекал границу с запрещенными веществами.

Платиновая Буковина, Черновцы

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