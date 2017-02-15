



Снотворные препараты могут привести к смерти - 16.02.2017 11:14

Риск преждевременной смерти увеличивается с приемом добавок либо лекарств со снотворным эффектом. Дело в том, что в подобных препаратах присутствуют натуральные химические вещества в довольно опасных количествах, которые могут нанести организму непоправимый вред.

В снотворных препаратах используются специальные добавки, которые помогают окнтролировать определенные гормоны, оказывающие влияние на сон. В результате частого применения таких препаратов растет риск жара, судорожных приступов, вплоть до преждевременной смерти.



В некоторых продуктах питания может присутствовать мелатонин, которые вырабатывается организмом в вечернее время, в следствие чего мы чувствуем себя сонными. Уровень мелатонина в организме утром снижается. Потому для коррекции сна многие люди решают принимать пищевые добавки с мелатонином в содержании. Дело в том, что такие добавки не подвергаются столь жесткому контролю, по сравнению с лекарствами, потому они доступны без рецепта.

На основании недавно проведенного исследования специалисты утверждают, что большое количество опасных химических соединений, обладающих неприятными побочными эффектами, присутствует в 25% снотворных лекарств. В особенности, речь идет о тех препаратах, котоыре оказывают влияние на уровень гормонов серотонина и мелатонина, то есть, тех, котоыре отвечают за периоды сна и бодрствования.

Ученые из Гуэльфского университета в Онтарио, Канада, провели исследования 31-й пищевой добавки-снотворного, которые можно без рецепта купить практически в любой аптеке. это были разнообразные формы - капсулы, жевательные таблетки, жидкости от 16 брендов. В описании препаратов было указано строгое содержание мелатонина, в то время как по итогам анализа выяснилось обратное - содержание вещества в них было различным. В большинстве - 71% препаратов - содержание мелатонина полностью не соответствовало заявленному объему. Некоторые добавки включали на 83% меньше заявленного количества мелатонина, а некоторые - больше на 478%.

При этом, в 25% добавок присутствовал серотонин, который должен регулироваться еще строже. Несмотря на это, уровень серотонина в препаратах высок, потому может вызвать серьезные растройства и побочные эффекты, в том числе и преждевременную смерть.

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