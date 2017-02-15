Мобильное приложение сообщит об обстрелах в АТО- 16.02.2017 11:03
По словам главы донецкой полиции Вячеслава Аброськина в социальной сети Facebook, в зоне АТО в ближайшее время может заработать мобильное приложение "Активный гражданан". Данное приложение необходимо для того, чтобы сообщить о чрезвычайных происшествиях или обстрелах. Также его можно использовать для вызова полиции.
Запуск приложениям, по словам Аброськина, планируется примерно через несколько недель. Данная программа будет интегрирована в единый аналитический сервисный центр. Таким образом, центр будет принимать и обрабатывать звонки на номер 102, а также присланные через приложение обращения. Для того, чтобы воспользоваться приложением, необходимо будет зарегистрироваться.
Принцип работы приложения "Активный гражданин" является следующим - сигнал SOS от пользователя поступает в Единый аналитический сервисный центр (UASC), данные обрабатываются в оперативном порядке, после чего наряд полиции отправляется по местонахождению заявителя - владельца мобильного устройства.
Функция "Неравндушный гражданин" в приложении позволит присылать сообщения о правонарушениях с фотодоказательствами. Кроме того, пользователей посредством данного приложения могут предупреждать об обстрелах, а также других экстренных происшествиях. Также будет осуществляться информирование о потерявшихся детях, обратная связь с работой полиции. На прием в правоохранительные органы также можно будет записаться с помощью данногоприложения.
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