В Малайзии убит брат Ким Чен Ына

- 16.02.2017 10:47
В Малайзии убит брат Ким Чен Ына

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нам. 

Матерью старшего сына Ким Чен Ира стала северокорейская актриса кино Сон Хе Рим, которая жила в семье выдающихся южнокорейских интеллектуалов. Во время Корейской войны ее семья приняла решение уехать на Север. Роман между Ким Чен Иром и актрисой начался еще тогда, когда она была замужем за другим мужчиной, причем, в этом браке у нее уже был ребенок. Ким Чон нам появился на свет в мае 1971 года.

Отношения между главой Пхеньяна и артисткой были не приемлемыми, и в целом подобные связи в КНДР входили в рамки приличий. По этой причине в течение долгих лет лидер КНДР скрывал свои отношения, и не раскрывал даже перед отцом Ким Ир Сеном, что у него есть ребенок.

Главным претендентом на пост главы Северной Кореи после Ким Ир Сена был его сын Ким Чен Ир. Если бы его связь с актрисой, а тем более - факт рождения ребенка - были бы обнародованы, это нанесло бы серьезный удар по политически амбициям Ким Чен Ира. В связи с этим Ким Чон Нам был вынужден долгое время жить практически взаперти. Детство он провел в Пхеньяне в огромной резиденции, и время он проводил в основном с бабушкой и теткой-писательницей, у которой самой было двое детей.

Попытки покушения на старшего брата лидера КНДР, как сообщалось, уже предпринимались ранее. По заявленим СМИ Южной Кореи, к убийству Ким Чон Нама могут быть причастны агенты Пхеньяна. Напомним, Чон Нам был убит в Малайзии, в международном аэропорту Куала-Лумпура. На него напали две женщины, нанесшие удары отравленными иглами. После атаки обе женщины сбежали с места преступления. Чон Нама попытались отправить в больницу, однако по дороге в медучреждение он скончался. Согласно информации других источников, на голову Чон Наму неизвестная женщина набросила пропитанную какой-то жидкостью ткань.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Ким Чон Нам, убийство брата Ким Чен Ына

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