



Украину призвали соблюдать график подготовки Евровидения-2017 - 16.02.2017 10:16

Организаторы Евровидения настаивают на том, чтобы Украина придерживалась временного графика подготовки к международному конкурсу. Такое сообщение поступило после смены команды по подготовке Евровидения-2017, а также многочисленных задержек и остановок в подготовительном процессе. Напомним, группа из 21 члена команды по подготовке конкурса заявила об отставке на прошлой неделе. Из подготовительного процесса вышел ивент-менеджер, два исполнительных продюсера, а также руководитель службы безопасности.

Напомним, Украина получила право принимать международный конкурс Евровидение благодаря победе Джамалы с песней "1944". Стоит отметить, что проведение конкурса на настоящий момент оценивается как рисковый комплекс мероприятий, поскольку из процесса подготовки вышли практически все основные организаторы. Так, Европейский вещательный союз высказал оеспокоенность и призвал НОТУ придерживаться временного графика подготовки.

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Кроме того, многие проблемы организации сязаны с тем, что с финансированием в Украине имеются существенные проблемы. Кроме того, православная церковь также высказывает недовольство касаемо того, что церемонию открытия планируют проводить на территории построенного в 11-м веке собора, что верующие называют богохульством.

ЕВС выразил благодарность за уже проделанную работу членам подготовительной команды, которые решили выйти из процесса. В то же время в союзе подчеркнуоли острую необходимость соблюдать график и план подготовки, чтобы Евровидение прошло в Киеве в запланированные сроки. Представители европейского вещательного союзва отметили, что эффективность и значимость осуществления планов, которые были ранее согласованы, недооценивать не стоит, потому для успешного проведения конкурса необходимо придерживаться утвержденного референтной группой графика.

Напомним, что большая часть подготовительной команды Евровидения-2017 во главе с исполнительными продюсерами Александром Харебиным и Викторией Романовой подали в отставку 10 февраля. В своем письменном обращении они отметили, что из-за назначения нового координатора в работе возникло чувство отстраненности процесса, а также отсутствия честности и прозрачности в принятии решений.

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