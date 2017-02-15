



Черновцы проведут конкурс чтецов памяти Шевченко - 16.02.2017 09:31

Приуроченный к почтению памяти Тараса Шевченко конкурс чтецов в Черновцах состоится 3 марта. Принять участие в нем могут школьники, студенты и молодые люди.

Событие состоится 3 марта в 15:00 в коммунальном бюджетном учреждении "Дом эстетики и досуга Черновцов".

К участию приглашаются школьники в возрасте от 10 до 16 лет, студенты и молодые люди от 17 до 35 лет. Несовершеннолетние дети могут принять участие в сопровождении педагогов. Для участия заявки необходимо подавать в управление культуры горсовета (пл. Центральная, 5) и в Дом эстетики и досуга (ул. Шепетовская, 5).

Победителям конкурса чтецов гарантированы дипломы, а также подарки от управления культуры городского совета Черновцов.

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