Черновцы проведут конкурс чтецов памяти Шевченко- 16.02.2017 09:31
Приуроченный к почтению памяти Тараса Шевченко конкурс чтецов в Черновцах состоится 3 марта. Принять участие в нем могут школьники, студенты и молодые люди.
Событие состоится 3 марта в 15:00 в коммунальном бюджетном учреждении "Дом эстетики и досуга Черновцов".
К участию приглашаются школьники в возрасте от 10 до 16 лет, студенты и молодые люди от 17 до 35 лет. Несовершеннолетние дети могут принять участие в сопровождении педагогов. Для участия заявки необходимо подавать в управление культуры горсовета (пл. Центральная, 5) и в Дом эстетики и досуга (ул. Шепетовская, 5).
Победителям конкурса чтецов гарантированы дипломы, а также подарки от управления культуры городского совета Черновцов.
Коментарі (0)
Другие новости:
США грозят землетрясения из-за подземного разлома США грозят разрушительные землетрясения, мощность которых может составлять 8 баллов и выше. Причиной будущих землетрясений, как утверждают ученые,
- 16.02.2017 14:41
- 16.02.2017 14:41
Годовалая черкащанка поднялась на Говерлу Супруги Полежайко из Черкасс - Елена и Вячеслав - давно увлекаются альпинизмом. На этот раз они решили подняться на самую высшую точку Украины
- 16.02.2017 14:26
- 16.02.2017 14:26
В Новой Зеландии - ЧП из-за лесных пожаров На Южном острове Новой Зеландии в городе Крайстчерче, а также в близлежащем округе Селуин в течение нескольких дней бушуют лесные пожары
- 16.02.2017 13:35
- 16.02.2017 13:35
В Порубном у иностранца обнаружили грибы и марихуану На украинско-румчнской границе в КПП "Порубное" сотрудники Черновицкого погранотряда задержали совместно с сотрудниками ГФС
- 16.02.2017 13:16
- 16.02.2017 13:16
Снотворные препараты могут привести к смерти Риск преждевременной смерти увеличивается с приемом добавок либо лекарств со снотворным эффектом. Дело в том, что в подобных препаратах присутствую
- 16.02.2017 11:14
- 16.02.2017 11:14
Мобильное приложение сообщит об обстрелах в АТО По словам главы донецкой полиции Вячеслава Аброськина в социальной сети Facebook, в зоне АТО в ближайшее время может заработать мобильное
- 16.02.2017 11:03
- 16.02.2017 11:03
В Малайзии убит брат Ким Чен Ына 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нам.
- 16.02.2017 10:47
- 16.02.2017 10:47
Украину призвали соблюдать график подготовки Евровидения-2017 Организаторы Евровидения настаивают на том, чтобы Украина придерживалась временного графика подготовки к международному конкурсу
- 16.02.2017 10:16
- 16.02.2017 10:16
В украинской энергетике введено чрезвычайное положение В соответствии с распоряжением Кабинета министров №103, с 16 февраля вступило в силу чрезвычайное положение в украинской энергетике
- 16.02.2017 09:45
- 16.02.2017 09:45
За долги отопление в Черновцах грозят отключить 20 февраля Задолженость за газ в размере более 14 милионов гривен грозит отключением газоснабжения коммунальному предприятию Черновцытеплокоммунэнерго
- 15.02.2017 17:26
- 15.02.2017 17:26