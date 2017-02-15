За долги отопление в Черновцах грозят отключить 20 февраля

- 15.02.2017 17:26
За долги отопление в Черновцах грозят отключить 20 февраля

Задолженость за газ в размере более 14 милионов гривен грозит отключением газоснабжения коммунальному предприятию Черновцытеплокоммунэнерго. Предварительно стало известно, что отключение произойдет 20 февраля.

Представители публичного акционерного общества Черновцыгаз отмечают, что тепловому предприятию было передано досудебное предложение. Согласно этому документу, им было предложено урегулировать ситуацию с задеолженностью, осуществив платежи на необходимую сумму в течение трех суток.

Если данное предложение в Черновцытеплокоммунэнерго проигнорируют, для их объектов газоснабжение будет снижено до технологического минимума уже 20 февраля. Ввиду этого теплокоммунэнерго не может обеспечивать черновчанам в домах и квартирах оптимальный температурный режим.

Согласно заявлению Черновцыгаза, поставки газа будут отключены для Черновицкой областной филармонии, ОСМД "Сяйво", Хотинтеплосеть, а также для квартирно-эксплуатационного отдела города Черновцы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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