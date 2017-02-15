РФ готовит провокации в Киеве ко Дню памяти Небесной Сотни

- 15.02.2017 17:11
РФ готовит провокации в Киеве ко Дню памяти Небесной Сотни

По имеющейся у Службы безопасности Украины информации, ко Дню памяти Героев Небесной Сотни в Украине готовятся различные провокации. СБУ отмечает, что им известно по меньшей мере о трех акциях, которые готовятся в России.

Соответствующее заявление сделал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук в ходе брифинга в среду, 15 февраля.

Служба безопасности Украины отмечает, что в Киеве запланировано в период с 18 по 22 февраля проведение 18 массовых мероприятий, потому в это время провокаторы вполне могут проводить мероприятия с целью дестабилизации обстановке.

По словам Ткачука, признаки возможного использования насильственных сценариев возможны в подготовке 8 мероприятий из тех. которые будут проводиться в столице Украины. Из них организация трех акций осуществляется с территории РФ.

Напомним, что в Киеве планируется усилить охрану порядка ко Дню памяти Небесной Сотни во избежание провокаций.

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Ключові слова: день памяти небесной сотни, провокации Киев день памяти небесной сотни

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