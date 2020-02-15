Неизвестный в Черновцах избил двух женщин- 15.02.2017 16:36
На улице Добрянского вечером 14 февраля произошла драка. Сообщение о происходящем поступило в полицию примерно в 22:00.
Экипаж патрульной полиции, прибывший на место, пообщался с заявительницами. Полиция выяснила, что неизвестный мужчина избил двух женщин и поспешил скрыться с места происшествия. Инспекторы уточнили приметы нападавшего.
Правоохранители осуществили проверку прилегающей к месту происшествия территории и обнаружили мужчину, внешность которого совпала с данными ориентировки.
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
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