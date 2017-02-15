



Сегодня отмечается Сретенье Господне - 15.02.2017 11:35

По Юлианскому календарю праздник Сретенья Господнего отмечаетсся 15 февраля. Считается. тчо именно в этот день Мария и Иосиф, родители Иисуса Христа, исполнили ветхозаветный закон на 40-й день с рождения Иисуса. Согласно данному закону посре рождения мальчика женщине нужно принести к дверям святыни в качестве жертвы однолетнего ягненка, который символизирует наивысшую власть Господа, а также голубя как символ жертвы за грехи. После рождения девочки такие жертвы приносились, как правило, на 80-й день после рождения.

После этого считалось, что женщина полностью очистилась после родов.

В Евангелии также писалось о том, что первородного сына также нужно было принести в святое место и пожертвовать Богу. В Евангелии описывается всреча Иисуса с праведным Симеоном. Святой Дух открыл Симеону, что он не сможет умереть до тех пор, пока не встретится с Христом. Когда родители принесли младенца Иисуса в храм, Симеон взял его на руки, произнес благословение, и обратился к Господу, что теперь Он может отпустить его в мире, потому что он, Симеон, видел Спасителя.

Все эти события и знаменуют праздник Сретенья. В народе принято считать, что в этот день зима встречается с весной. На Стретенье, которое относится к 12-ти самым большим церковным праздникам, принято ходить в церковь и святить свечи, которые символизируют очищение.

По погоде на Сретенье можно было делать прогнозы. Погода в этот день могла рассказать о том, какой будет весна. Раннюю и теплую весну сулит оттепель на Сретенье. Дожливую весну стоит ждать после снега на Сретенье. О хорошем урожае в нынешнем году говорит капель, а также облачная погода. Если вечером на Сретенье небо будет звездным, это означает, что весна наступит с опозданием.

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