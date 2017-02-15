На субсидии и пособия на Буковине незаконно выплатили 6 млн грн

- 15.02.2017 11:17
На субсидии и пособия на Буковине незаконно выплатили 6 млн грн

Ведомости, которые жители Буковины подавали для получения субсидии, пособий и других социальных выплат, проверялись в течение двух лет. Об этом рассказала Катерина Колотило, замначальника Управления Западного офиса  Государственной аудитслужбы в Черновицкой области.

По словам представительницы Госаудитслужбы, были проверены средства, которые направлялись для выплаты компенсаций для внутренне перемещенных лиц. Также была осуществлена проверка законности начисления и выплаты всех видов социальной помощи. Также были проверены 8 территориальных органов труда и социальной защиты населения.

В ходе работ было обнарудено нарушений на общую сумму свыше 6 миллионов гривен. Большая часть из них - порядка 4 миллионов гривен - было незаконным образом было распределено на выплату социальной помощи малообеспеченным, а также на субсидии.

Как было установлено, недостоверную информацию касаемо доходов от продажи квартир, а также о количестве жилых домов предоставили 46 лиц. Объем помощи, выплаченной этим лицам, превыси 1 миллион гривен.

Определенная часть средств была возвращена местному и государственному бюджетам. Материалы касаемо контрольных мероприятий были направлены в правоохранительные органы.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: незаконные выплаты субсидий, субсидии недостоверные данные, Буковина выплата субсидий

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