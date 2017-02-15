ОАЭ планируют построить город на Марсе

- 15.02.2017 11:02
ОАЭ планируют построить город на Марсе

Объединенные Арабские Эмираты намерены реализовать проект под названием Mars 2117, рассчитанный на 100 лет. Об этом премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который правит эмиратом Дубай, сообщил на своей странице в Твиттере.

Проект подразумевает строительство мини-города на Марсе, и в данном проекте будет задействована крупная международная команда ученых. Специалистам предстоит провести массу исследований, связанных с использованием энергетики, транспорта и продуктов питания на "Красной планете".

Напомним, что Марс уже давно интересует ученых для будущей колонизации. Ранее американский миллиардер и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявлял, что на Марс человечество может отправится уже к 2025 году. По словам представителей NASA, первая пилотируемая экспедиция людей на Марс возможна уже после 2030 года.

Известный ученый Стивен Хокинг заявлял, что человечеству необходимо как можно быстрее провести колонизацию Марса, и это возможно будет реализовать в течение 100 лет. По словам Хокинга, для исследования Марса и его освоения необходимы солидные инвестиции, которые позволят получить больше знаний о выживании на Красной планете, о возможностях защиты от космической радиации, а также о то, как можно существовать за пределами Земли в условиях отсутствия ресурсов, жизненно важных для человека.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Mars 2117, освоение марса, колонизация Марса, пилотируемая миссия на Марс

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