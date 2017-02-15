



ДТП в Черновцах на Героев Майдана 15 02 2017 - 15.02.2017 10:31

Утром среды, 15 февраля, в Черновцах произошла дорожная авария, одним из участников которой стала маршрутка.



Отмечается, что ДТП случилось примерно в 9:45 на улице Героев Майдана в районе улицы Каневской. На дороге столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

Свидетели случившегося отмечают, что маршрутка №12 направлялась по улице Щербанюка. Легковушка выехала с боковой улицы, в результате чего произошло столкновение двух транспортных средств.

Согласно предварительной информации, в результате аварии пострадавших нет. Из-за аварии возникли трудности с движением, до кольца образовалась пробка. На место происшествия ожидется прибытие полиции.

Платиновая Буковина, Черновцы

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