В Калифорнии объявлен режим ЧС- 15.02.2017 10:14
В американском штате Калифорния был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент Трамп объявил режим ЧС по причине необходимости ликвидировать последствия разрушения плотины в Оровилле.
Информацию о ЧС озвучили в пресс-центре Белого дома.
Кроме того, президент США поручил обеспечить штату Калифорния федеральную поддержку в связи со сложившимися обстоятельствами и разрушением дамбы на озере Оровилль. Отметим, что об угрозе разрушения дамбы стало известно 7 февраля - во время планового осмотра плотины в ее конструкции была обнаружена пробоина. Угроза разрушения сохраняется и по сегодняшний день.
Также сообщается, что президент поручил Федеральному управения по чрезвычайным ситуациям совмествно с Министерством национальной безопасности оказать жителям Калифорнии помощь до того момента, пока не будет восстановлен поврежденный берег дамбы в Оровилле.
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