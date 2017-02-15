



Нацбанк Украины отчитался об увеличении активов - 15.02.2017 09:47

В пресс-службе Национального банка Украины сообщают, что регулятор увеличил активы до 940,6 миллиардов гривен в 2016 году. В 2015 году данный показатель составлял 849,2 миллиардов гривен.

Об этом свидетельствуют предварительных подсчетов баланса Нацбанка на 1 января 2017 года, не учитывая внешнего аудита.

Директор департамента финансового контроллинга национального регулятора Олег Стрынжа отметил, что рост активов НАБУ произошел по причине международных резервов Украины. Дело в том, что за 2016 год они увеличились на 17%, что равняется 2,2 миллиарда долларов. Таким образом, по состоянию на конец 2016 года, объем активов составил 15,5 миллиардов долларов.

На балансе Нацбанка за отчетный период уменьшились активы в гривне на 8%, и составили в итоге 439 миллиардов гривен.

Также стоит отметить, что банки перед НБУ уменьшили задолженность. В отчетах говорится о возврате кредитов рефинансирования на сумму 31,7 миллиардов гривен.

Сообщается, что до 746 миллиардов гривен увеличился объем обязательств Нацбанка. Собственный капитал банка за счет прибыли вырос до 194,6 миллиардов гривен за 2016 год.

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