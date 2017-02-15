



Израиль определился с представителем на Евровидение-2017 - 15.02.2017 09:19

На Евровидение в Киев от Израиля отправится певец по имени Имри Зив. О том, что артист отправится на конкурс, стало известно 13 февраля - по завершению отборочного конкурса А-кохав а-ба".

Песню для выступления Имри на Евровидении-2017 выбрали Управление телевидения и радиовещания и представители "А-кохав а-ба".

В прошлом году Израиль представлял артист по имени Хови Стар, который в финальной части конкурса занял 14 место. В истории Израиля на Евровидении имеется три победы. В 1978 году первое место одержал Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би". Песня "Алилуйя" позволила уже в следующем году выиграть Гали Атари и "Milk and Honey". Дана Интернешнл, представившая песню "Дива", выиграла Евровидение в 1998 году.

Выступления израильских артистов в 2010-2014 годах были не особо успешными, поскольку исполнителям даже не удавалось пройти в финал. Эту грустную традицию удалось нарушить Надаву Геджу, который в 2015 году смог занять 9-е место в финале. На момент выступления артисту было 16 лет, и он стал самым молодым участником конкурса.

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