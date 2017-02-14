НАБУ представил открытый реестр переданных дел в суд- 14.02.2017 17:16
Национальным антикоррупционным бюро Украины - НАБУ - был создан публичный реестр переданных в суд дел. Информацию об этом глава Совета общественного контроля при Нацагентстве Алексей Гриценко обнародовал в своем Facebook.
В данном реестре сожержится информация о содержании преступления, а также о фигурирующих в деле лиц. Также указана инфомация о начале следователями расследования, о том, какой суд рассматривает данное дело.
Кроме того, в реестре указана информация о текущем сотоянии расследования в рамках дела либо рассмотрения дела.
Стоит отметить, что ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины обгнародовало рейтинг судов, которые получили материалы дел и не назначали подготовительное заседание в течение более чем трех месяцев.
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