



Аэропорт Черновцы с начала работы принял более 300 рейсов - 14.02.2017 15:15

С начала возобновления работы в 2016 году (период с июля по декабрь) международный аэропорт "Черновцы" обслужил 13513 пассажиров, приняв 256 рейсов. Большинство пассажиров, которых обслужил аэропорт - 12 553 человека - это люди, которые воспользовались перелетами по маршруту Киев-Черновцы-Киев. остальная часть приходится на пассажиров, которые летали на турецкий курорт Хургада.

В течение 2015 года, а также до июля 2016 года аэропорт Черновцы принимал в основном деловые рейсы и частные самолеты, потому проверить динамику пассажиропотока не представляется возможным.

С начала года - только за январь 2017 года черновицкий аэропорт обслужил 2092 пассажира, приняв 62 рейса. Все полеты выполнялись перевозчиком "Международные авиалинии Украины".

Напомним, что в нынешнем году увеличится количество рейсов в Киев, а также появится новое направление - полеты в Бергамо. Кроме того, в ближайшем будущем возможен старт рейсов в Турцию и Израиль - об этих направлениях уже ведутся переговоры. С февраля аэропорт получил возможность принимать самолеты с низким расположением двигателей благодаря модернизации взлетно-посадочной полосы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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