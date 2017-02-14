Аэропорт Черновцы с начала работы принял более 300 рейсов- 14.02.2017 15:15
С начала возобновления работы в 2016 году (период с июля по декабрь) международный аэропорт "Черновцы" обслужил 13513 пассажиров, приняв 256 рейсов. Большинство пассажиров, которых обслужил аэропорт - 12 553 человека - это люди, которые воспользовались перелетами по маршруту Киев-Черновцы-Киев. остальная часть приходится на пассажиров, которые летали на турецкий курорт Хургада.
В течение 2015 года, а также до июля 2016 года аэропорт Черновцы принимал в основном деловые рейсы и частные самолеты, потому проверить динамику пассажиропотока не представляется возможным.
С начала года - только за январь 2017 года черновицкий аэропорт обслужил 2092 пассажира, приняв 62 рейса. Все полеты выполнялись перевозчиком "Международные авиалинии Украины".
Напомним, что в нынешнем году увеличится количество рейсов в Киев, а также появится новое направление - полеты в Бергамо. Кроме того, в ближайшем будущем возможен старт рейсов в Турцию и Израиль - об этих направлениях уже ведутся переговоры. С февраля аэропорт получил возможность принимать самолеты с низким расположением двигателей благодаря модернизации взлетно-посадочной полосы.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.02.2017 14:20
- 15.02.2017 14:01
- 15.02.2017 13:32
- 15.02.2017 12:17
- 15.02.2017 11:35
- 15.02.2017 11:17
- 15.02.2017 11:02
- 15.02.2017 10:31
- 15.02.2017 10:14
- 15.02.2017 09:47