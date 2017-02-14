



Универсальная вакцина от рака прошла первые тесты - 14.02.2017 14:37

Универсальная вакцина от рака сейчас находится на стадии предварительного тестирования, и перые результаты - довольно обнадеживающие, как отмечают специалисты.

Будущий препарат, который будет использован для лечения рака, позволит избавиться от любого вида онкологии.

Возглавляет разработку новой вакцины директор института онкологических заболеваний Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга Угур Сахин. По его словам, ученым удалось разработать вакцину, в которой наши применение наночастицы. Данное средство является универсальным, потому как позволит избавиться от любых видов рака.

Отмечается, что новую вакцину могут использовать и в профилактических целях, то есть, для предупреждения онкологии, так и в качестве основного лечения уже существующего заболевания. Вакцина прошла первую стадию тестов на лабораторных грызунах, а также на людях с меланомой. Первые результаты оказались положительными, но только через год можно будет сделать вывод об эффективности нового препарата. По завершению этих тестов предполагается провести новые испытания с привлечением добровольцев.

Ведущий автор работы отмечает, что уже через пять лет универсальная вакцина от рака будет доступна для продажи.

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