Солнечное затмение 26 02 2017

- 14.02.2017 14:15
Солнечное затмение 26 02 2017

В феврале нынешнего года помимо лунного затмения вскоре произойдет еще одно астрономическое явление. Согласно прогнозам, солнечное затмение состоится 26 февраля.

Затмение начнется в 15:15 по киевскому времени (в 13:15 по Гринвичу). В максимальную фазу затмение войдет в 16:58, а завершится в 18:31.

Солнечные затмения связаны с различными приметами и предрассудками, что не удивительно, ведь среди дня солнце по непонятной причине скрывается. Ранее считалось, что в дни солнечных затмений не стоит ждать ничего хорошего, однако эпоха развития новых технологий избавляет нас от дурных примет. Ученые утверждают, что солнечное затмение вовсе не является дурным предзнаменованием. Кроме того, многие специалисты уверяют - солнечное затмение может принести различные положительные изменения в жизни.

В глобальном масштабе затмение Солнца вызывает изменения в космической энергии. Это может оказывать влияние на магнитное поле Земли и, в свою очередь, на некоторых людей. Наверняка вы могли заметить, что в некоторые дни управлять своими эмоциями становится сложнее. Нередко на это влияет именно Солнце и связанные с ним изменения. Потому в дни солнечных затмений стоит отдавать отчет своим действиям, стараться избегать конфликтов и не поддаваться на провокации.

Кроме того, в день солнечного затмения не стоит заключать новые контракты, а также инициировать различные проекты. Некотоыре специалисты полагают, что космическая энергия, на которую влияет Солнце, эффективнее помогает разобраться с насущными делами и довести до конца уже начатое.

Платиновая Буковина

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