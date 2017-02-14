



Выплаты по вкладам украинцы будут получать автоматически - 14.02.2017 13:38

С 20 февраля планируется воплотить в жизнь пилотный проект, согласно которому выплаты компенсаций по вкладами из обанкротившихся банков будут осуществляться автоматически.

Как сообщили представители Фонда гарантирования вкладов физлиц, для того, чтобы проводить выплаты вкладчикам через автоматизированную систему, с банками-агентами уже были подписаны соответствующие договора.

Отмечается, что несколько банков получили доступ к процессингому центру Фонда. Это Кредобанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Правэкс-Банк, Банк "Пивденный", Укргазбанк и ТАСкомбанк.

Автоматизированная система выплат будет запущена с целью обеспечить вкладчикам удобное получение гарантированной суммы по депозитам в банках, признанных неплатежеспособными. для того, чтобы без проблем получить денежную компенсацию в автоматическом режиме, необходимо выбрать для получения один из банков-агентов, которые были подключены к системе.

Платиновая Буковина

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