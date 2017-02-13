В Черновцах в день влюбленных женится 15 пар- 14.02.2017 13:15
15 пар решили связать себя узами брака в День святого Валентина - 14 февраля. Об этом сообщили в Черновицком отделе записи регистрации актов гражданского состояния.
Кромет ого, в рамках проект "Брак за сутки" в Дворце торжественных событий сегодня состоится два бракосочетания.
В Черновицком ЗАГСе отмечают, что один из сегодняшних молодоженов имеет еще один повод для празднования, ведь именно 14 февраля у него день рождения.
Отметим, что многие пары решаются заключить брак именно в этот день, ведь Святой Валентин, которого сегодня вспоминают, считается покровителем влюбленных. К нам в Украину этот праздник пришел относительно недавно, а вот в Европе его начали праздновать примерно с начала XIX столетия.
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