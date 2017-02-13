



На смену морозам на Буковину идет потепление - 14.02.2017 12:26

Затянувшиеся холода в Черновицкой области наконец сходят на нет. Украинский гидрометцентр отмечает, что в регионе уже с сегодняшнего дня начинается потепление.

Так, 14 февраля на Буковине ожидается температура воздуха в пределах -1... +1 градуса днем.

Что касается температуры воздуха в ночное время, то она будет колебаться в пределах +-2... -8 градусов 15 и 16 февраля. Днем уже будет несколько теплее - воздух прогреется уде до 2 градусов выше нуля.

Кроме того, в ближайшие дни осадков не предвидится.

Платиновая Буковина

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