Билеты на Евровидение-2017 поступают в продажу 14 февраля

- 14.02.2017 11:47
Билеты на Евровидение-2017 поступают в продажу 14 февраля

 

Официальный старт продаж билетов на международный конкурс Евровидение-2017 намечен на сегодня. Как стало известно, начало продаж билетов на шоу в рамках конкурса состоится в 20:15 сегодня, 14 февраля.

Отметим, что желающие смогут приобрести билеты на 9 мероприятий в рамках Евровидения-2017 в Украине. Это 6 репетиций, 2 полуфинальных шоу, а также большой финал. Евровидение-2017 состоится в мае в киевском Международном выставочном центре. Всего на продажу предполагается выставить порядка 70 тысяч билетов.

Цены на билеты на Евровидение-2017 будут представлены в достаточно широком диапазоне - от 8 до 200 евро.

Конкурс Евровидение-2017 в Киеве станет по счету 62-м. Выступления артистов в рамках полуфиналов состоятся 9 и 11 мая, а финальное шоу - 13 мая. В нынешнем году заявлены участники от 43 стран. Примечательно, что это рекорд по количеству участников, который всего два раза повторялся - в 2008 и 2011 годах.

Для официальных делегаций Евровидения-2017 из других стран уже началось бронирование номеров в официальных гостиницах конкурса в Киеве. В официальный список для проживания делегаций вошли 12 столичных отелей - все пятизвездочные, пять отелей категории 4 звезды, а также гостиница "Русь" с тремя звездами, которая располагает номерами повышенного комфорта. Как отмечается, уже 21 делегация оформила заказ на проживание.

 

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