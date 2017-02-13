Войска правительства в Сирии применяют химическое оружие

- 14.02.2017 10:25
Войска правительства в Сирии применяют химическое оружие

Как сообщают представители правозащитной организации Human Rights Watch, в последние несколько месяцев битвы за Алеппо проправительственные войска использовали химиеское оружие.

Данные выводы были сделаны на основании телефонных разговоров, а также очных интервью со свидетелями, на юахе анализа собранных фото и видеоматериалов, а также постов в социальных сетях. было документально зафиксировано по меньшей мере 8 эпизодов сброса на жилые районы хлора, в некоторых случаях сбрасывалось по несколько баллонов. Химическое оружие применялось в период с 17 ноября по 13 декабря 2016 года. Как стало известно, в результате таких действий погибло минимум 9 гражданских лиц, среди которых 4 - дети. Порядка 200 человек получили ранения.

Атаки осуществлялись в основном по тем районам, где силы правительства Сирии планировали наступление. Речь идет о восточных областях, и очаги поражения перемещаются на запад вместе с линией боев.

Заместитель директора Human Rights Watch по чрезвычайным ситуациям Уве Солванг отметил, что сброс хлора на жилые районы является составляющей военной стратегии, направленной на захват города, а вовсе не лично инициативой отдельных лиц. Использование хлора ни властями Сирии, ни кем-либо другим нельзя допускать, и Совбез ООН должен принять соответствующие меры в связи с этим фактом.

Отметим, что в Сирии по меньшей мере с апреля 2014 года фиксируются случаи сброса хлора вертолетами правительственных войск на территории, которые находятся под контролем оппозиционных сил. В гражданском обороте хлор активно используется, однако в соответствии с Конценцией о запрете химического оружия, в военных целях запрещено использовать любые токсические вещества, и хлор в том числе. Стоит отметить, что к данной конвенции Сирия присоединилась в октябре 2013 года. Тем не менее, в августе того же года сирийские правительственные войска применяли зарин, что было задокументировано, а боевики "Исламского государства" в августе 2016 года применяли иприт.

Согласно сообщениям очевидцев, в результате отравления газом люди некоторые люди теряют сознание, в основном, наблюдается сильный кашель, тошнота и удушье. Больше всего вреда вещество нанесло детям и пожилым людям. Хлор тяжелее воздуха, потому он проникал в подвалы, где люди укрывались от бомб. 

В связи с фактом применения химического оружия в Сирии представители Human Rights Watch призывают Совет Безопасности ООН адекватно отреагировать и применить санкции в отношении правительственных войск Сирии.

Платиновая Буковина

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