



Демонтаж рекламы в Черновцах - только с согласия исполкома - 14.02.2017 10:17

Для расследования деятельности городского коммунального предприятия "Реклама" была создана специальная комиссия, у которой уже состоялось первое заседание.

Об этом стало известно от депутатов Черновицкого городского совета.

На заседании комисии участники практически единогласно пришли к выводу, что демонтаж вывесок, а также других видов внешней рекламы, в том числе и крупногабаритной, в принудительном порядке будет осуществляться только после того, как все будет оговорено и согласовано с исполнительным комитетом.

Данное решение носит рекомендательный характер, но в случае ее невыполнения перед городским головой будет уже подниматься вопрос об увольнении нарушителя с занимаемой должности.

Платиновая Буковина, Черновцы

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